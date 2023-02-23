Певица Яна Соломко, родившаяся в поселке Чутово Полтавской области, всю жизнь прожила в Украине, но выбрала сторону страны-агрессора. Она презентовала песню, в которой восхваляет российских военных и желает им вернуться домой с победой. Предательницу не волнует, что рф напала на ее родную страну и убивает мирных жителей, пишет Обозреватель.

Новая композиция под названием "ННН" вместе с клипом появилась на YouTube-канале Соломко 22 февраля. В ней Яна выражает признание оккупантам, которые насилуют женщин и детей в Украине, издеваются над стариками и неповинными гражданами.

"Эту песню поймут, примут и полюбят те, кто знает, как это расставаться с любимым, не спать ночами, переживать и надеяться, что он скоро вернется домой. Желаю всем любящим сердцам воссоединиться! И помните – от нас, женщин, очень многое зависит!", – написала путинистка в Instagram.

Кроме того, она поблагодарила еще одного предателя Украины Юрия Бардаша, за то, что он поверил в артистку и согласился стать продюсером работы. Композиция фанатки Путина повествует о переживаниях за судьбу возлюбленного, выполняющего свой долг перед Россией. К слову, в клипе появляется монумент "Героям-панфиловцам".

"Буду встречать тебя с победой со слезами, буду молиться над холодными фронтами! Не оборачивайся, я твой тыл навеки, любимый человечек!" — сказано в песне Соломко.

Отметим, что ранее Яна, выступающая под псевдонимом SOYANA, была участницей украинских музыкальных групп "Real O" и "Glam", финалисткой шоу "Голос Турции", победительницей американского шоу "Шанс", а также принимала участие в украинском "Холостяке". В 2022 году она переехала жить в Российскую Федерацию.

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