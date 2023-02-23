Популярна фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася рецептом смачної та дієтичної страви.

На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, як приготувати пісний рол з намазкою із квасолі та овочами.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

тортилья - 2 шт.

огірок - 1 шт.

помідор - 1 шт.

салат листовий - ½ пучка

зелень - за смаком

цибуля червона - ½

морква- ½ шт.

сіль - за смаком

квасоля консервована - 4 ст.л.

часник - 1 зубчик

"Перекладіть консервовану квасолю у невелику піалу чи чашу блендера. Подрібніть її блендером або ретельно розімніть виделкою. На смак можна додати 1 зубчик подрібненого часнику і трохи посолити. Густоту намазки можна відрегулювати водою", — радить Марина Боржемська.

Далі підготуйте овочі: помийте, обсушіть серветками і наріжте помідор, огірок, цибулю та моркву.

Змастіть тортилью соусом із квасолі, викладіть салат, зелень і овочі на один бік. Щільно зверніть рол. За бажанням можете додати в рол хумус або кабачкову ікру.

"Раціональне харчування - воно цінне саме тим, що ти завжди усвідомлюєш межу між «занадто» й «замало», тримаєш баланс раціону за будь-яких умов з повною відповідальністю за себе та близьких. На жаль, у більшості випадків, коли мова заходить про піст, пересічна людина трохи занадто розставляє акценти щодо споживання їжі тваринного походження, забуваючи при цьому про щоденні базові потреби організму. Постити треба розумно, аби не нашкодити собі", — наголосила зірка "Зважені та щасливі".

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.