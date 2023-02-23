На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как приготовить постный ролл с намазкой из фасоли и овощами.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- тортилья - 2 шт.
- огурец – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- салат листовой - ½ пучка
- зелень – по вкусу
- лук красный - ½
- морковь- ½ шт.
- соль – по вкусу
- фасоль консервированная – 4 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
"Переложите консервированную фасоль в небольшую пиалу или чашу блендера. Измельчите ее блендером или тщательно разомните вилкой. По вкусу можно добавить 1 зубчик измельченного чеснока и немного посолить. Густоту намазки можно отрегулировать водой", - советует Марина Боржемская.
Далее подготовьте овощи: промойте, обсушите салфетками и нарежьте помидор, огурец, лук и морковь.
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Смажьте тортилью соусом из фасоли, выложите салат, зелень и овощи на одну сторону. Плотно заверните ролл. По желанию можете добавить в ролл хумус или кабачковую икру.
"Рациональное питание - оно ценно именно тем, что ты всегда осознаешь границу между "слишком" и "мало", держишь баланс рациона при любых условиях с полной ответственностью за себя и близких. К сожалению, в большинстве случаев, когда речь заходит о посте, рядовой человек немного слишком расставляет акценты касаемо потребления пищи животного происхождения, забывая при этом о ежедневных базовых потребностях организма. Поститься надо разумно, чтобы не навредить себе", — подчеркнула звезда "Зважені та щасливі".
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