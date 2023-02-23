На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как приготовить постный ролл с намазкой из фасоли и овощами.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

тортилья - 2 шт.

огурец – 1 шт.

помидор – 1 шт.

салат листовой - ½ пучка

зелень – по вкусу

лук красный - ½

морковь- ½ шт.

соль – по вкусу

фасоль консервированная – 4 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

"Переложите консервированную фасоль в небольшую пиалу или чашу блендера. Измельчите ее блендером или тщательно разомните вилкой. По вкусу можно добавить 1 зубчик измельченного чеснока и немного посолить. Густоту намазки можно отрегулировать водой", - советует Марина Боржемская.

Далее подготовьте овощи: промойте, обсушите салфетками и нарежьте помидор, огурец, лук и морковь.

Смажьте тортилью соусом из фасоли, выложите салат, зелень и овощи на одну сторону. Плотно заверните ролл. По желанию можете добавить в ролл хумус или кабачковую икру.

"Рациональное питание - оно ценно именно тем, что ты всегда осознаешь границу между "слишком" и "мало", держишь баланс рациона при любых условиях с полной ответственностью за себя и близких. К сожалению, в большинстве случаев, когда речь заходит о посте, рядовой человек немного слишком расставляет акценты касаемо потребления пищи животного происхождения, забывая при этом о ежедневных базовых потребностях организма. Поститься надо разумно, чтобы не навредить себе", — подчеркнула звезда "Зважені та щасливі".

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