Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася незвичайним відео, в якому продемонструвала приголомшливе перетворення.

Як видно, відео складається із двох частин. Спочатку Даша з'являється в кадрі в образі "сірої мишки" ще й із заплаканими очима та тушею, що потекла під очима. А вже за мить блогерка перетворюється на ефектну леді – на ній елегантне чорне плаття, бездоганне укладання та яскравий макіяж.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Просто круто, не панікуй, дорога". Шанувальників схвилювало нове відео дівчини, вони почали активно коментувати її нову публікацію:

"Господи! Ти так розцвіла".

"Мені однієї Даша красивіша в першій частині?".

"Як робити такі відео?".

"Розкішна".

"Дивно, що одягнена".

"Не вірю…".

"Це нормально, що я на тебе слинку пускаю?".

"Це просто вогонь".

"Актриса з вас не надто, другий образ вам більше підходить".

"Подобаєшся ти мені, Квіткова, якась ти справжня, жива".

"Боже, мурашки бігають від цього відео".

"Це відео можна дивитися вічно".

"Сильно, емоційно дуже".

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