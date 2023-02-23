Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась необычным видео, в котором продемонстрировала потрясающее перевоплощение.

Как видно, видео состоит из двух частей. Сначала Даша появляется в кадре в образе "серой мышки" еще и с заплаканными глазами и потекшей тушью под глазами. А уже через мгновение блогерша превращается в эффектную леди – на ней элегантное черное платье, безупречная укладка и яркий макияж.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Просто круто, не паникуй, дорогая". Поклонников взбудоражило новое видео девушки, они принялись активно комментировать ее новую публикацию:

"Господи! Ты так расцвела".

"Мне одной Даша красивее в первой части?".

"Как делать такие видео?".

"Роскошная".

"Странно, что одетая".

"Не верю…".

"Это нормально что я на тебя слюнку пускаю?".

"Это просто огонь".

"Актриса с вас не особо, второй образ вам больше подходит".

"Нравишься ты мне, Квиткова, какая-то ты настоящая, живая".

"Боже, мурашки бегают от этого видео".

"Это видео можно смотреть вечно".

"Сильно, эмоционально очень".

Напомним, "Какая кошечка": Ульянова из "Холостяка" в узком наряде сверкнула пластичностью.

Как сообщала Politeka, "Украинки могут": кума Дзидзьо Цибульская повеселила неожиданным открытием, видео.

Также Politeka писала, что "С нами весь мир": Анатолич показал уникальное фото, как в Австралии отметили День украинского герба.