Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась необычным видео, в котором продемонстрировала потрясающее перевоплощение.
Как видно, видео состоит из двух частей. Сначала Даша появляется в кадре в образе "серой мышки" еще и с заплаканными глазами и потекшей тушью под глазами. А уже через мгновение блогерша превращается в эффектную леди – на ней элегантное черное платье, безупречная укладка и яркий макияж.
В подписи к публикации Квиткова написала: "Просто круто, не паникуй, дорогая". Поклонников взбудоражило новое видео девушки, они принялись активно комментировать ее новую публикацию:
"Господи! Ты так расцвела".
"Мне одной Даша красивее в первой части?".
"Как делать такие видео?".
"Роскошная".
"Странно, что одетая".
"Не верю…".
"Это нормально что я на тебя слюнку пускаю?".
"Это просто огонь".
"Актриса с вас не особо, второй образ вам больше подходит".
"Нравишься ты мне, Квиткова, какая-то ты настоящая, живая".
"Боже, мурашки бегают от этого видео".
"Это видео можно смотреть вечно".
"Сильно, эмоционально очень".
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