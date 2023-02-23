Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри з нової фотосесії.

Схоже, після тривалих подорожей Анна повернулася до Києва та влаштувала собі гламурну, навіть кіношну фотосесію. Перед камерою вона з'явилася у стильній чорній сукні з "пухнастими" рукавами та відкритими плечима. Її довге густе волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж вона кидає загадкові погляди в камеру.

У підписі до публікації Неплях нічого не написала, зате шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію моделі, деякі порівняли її відомою італійською актрисою Софі Лорен:

"Воооооу, вогонь".

"Дуже ефектна. Чомусь відразу сплив у пам'яті фільм "Сніданок у Тіффані".

"Дуже схожа на Софі Лорен у найкращі роки".

"Дуже красива".

"Вогняна".

​​"Дітко, ти справжня суперстар".

"Порцелянова лялька".

"Міс світу".

"Зірка".

"Чарівна".

"Шикарна".

"Красива, як картина".

"Просто в серці".

"Пантера".

"Дуже незрівнянна".

"Вау, ну богиня!".

"Просто підпал мого серця”.

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