Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри з нової фотосесії.
Схоже, після тривалих подорожей Анна повернулася до Києва та влаштувала собі гламурну, навіть кіношну фотосесію. Перед камерою вона з'явилася у стильній чорній сукні з "пухнастими" рукавами та відкритими плечима. Її довге густе волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж вона кидає загадкові погляди в камеру.
У підписі до публікації Неплях нічого не написала, зате шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію моделі, деякі порівняли її відомою італійською актрисою Софі Лорен:
"Воооооу, вогонь".
"Дуже ефектна. Чомусь відразу сплив у пам'яті фільм "Сніданок у Тіффані".
"Дуже схожа на Софі Лорен у найкращі роки".
"Дуже красива".
"Вогняна".
"Дітко, ти справжня суперстар".
"Порцелянова лялька".
"Міс світу".
"Зірка".
"Чарівна".
"Шикарна".
"Красива, як картина".
"Просто в серці".
"Пантера".
"Дуже незрівнянна".
"Вау, ну богиня!".
"Просто підпал мого серця”.
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