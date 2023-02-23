Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой фотосессии.

Похоже, после длительных путешествий Анна вернулась в Киев и устроила себе гламурную, даже киношную фотосессию. Перед камерой она появилась в стильном черном платье с "пушистыми" рукавами и открытыми плечами. Ее длинные густые волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж, она кидает загадочные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Неплях ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию модели, некоторые сравнили ее известной итальянской актрисой Софи Лорен:

"Воооооу, огонь".

"Очень эффектная. Почему-то сразу всплыл в памяти фильм "Завтрак у Тиффани".

"Очень похожа на Софи Лорен в лучшие годы".

"Очень красивая".

"Огненная".

"Детка, ты настоящая суперстар".

"Фарфоровая кукла".

"Мисс мира".

"Звезда".

"Очаровательная".

"Шикарная".

"Красивая, как картина".

"Просто в сердце".

"Пантера".

"Очень бесподобна".

"Вау, ну богиня!".

"Просто поджог моего сердца".

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