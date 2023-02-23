Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой фотосессии.
Похоже, после длительных путешествий Анна вернулась в Киев и устроила себе гламурную, даже киношную фотосессию. Перед камерой она появилась в стильном черном платье с "пушистыми" рукавами и открытыми плечами. Ее длинные густые волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж, она кидает загадочные взгляды в камеру.
В подписи к публикации Неплях ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию модели, некоторые сравнили ее известной итальянской актрисой Софи Лорен:
"Воооооу, огонь".
"Очень эффектная. Почему-то сразу всплыл в памяти фильм "Завтрак у Тиффани".
"Очень похожа на Софи Лорен в лучшие годы".
"Очень красивая".
"Огненная".
"Детка, ты настоящая суперстар".
"Фарфоровая кукла".
"Мисс мира".
"Звезда".
"Очаровательная".
"Шикарная".
"Красивая, как картина".
"Просто в сердце".
"Пантера".
"Очень бесподобна".
"Вау, ну богиня!".
"Просто поджог моего сердца".
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