Українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею реаліті "Холостячка", похвалилася перетвореннями у мережі.

Відома українська актриса, яка прославилася участю у романтичному реаліті "Холостячка" та серіалі "Кріпосна", перебувала в Хорватії протягом довгих місяців, але тепер вона продовжує радувати своїх шанувальників.

Ксенія Мішина працює над новою роллю і незабаром стане телеведучою на одному з українських телеканалів, де вестиме патріотичну програму.

На цей раз Мішина вирішила показати, як проходить її черговий день на зйомках і який образ вона скоро представить перед шанувальниками.

"Як вам мій новий образ? Люблю примірки! А ось і знову танці" - пише під кадрами Мішина, представивши одразу кілька різних нарядів.

Раніше артистка привернула увагу українців новим роликом після того, як розповіла деталі подорожі. Спочатку вона побувала в Монако, Франції та похвалилася враженнями. На цей раз вони з сином були в Каннах:

«Ну чудові 😍🔥😂; Хто знімає відео? хто з вами третій?); Люблю це місто Кани дуже тепло і прекрасно;

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