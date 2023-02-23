Украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней реалити "Холостячка", похвалилась преображениями в сети.

Известная украинская актриса, которая прославилась участием в романтическом реалити "Холостячка" и сериале "Крепостная", находилась в Хорватии в течение долгих месяцев, но теперь она продолжает радовать своих поклонников.

Ксения Мишина работает над новой ролью и скоро станет телеведущей на одном из украинских телеканалов, где будет вести патриотическую программу.

В этот раз Мишина решила показать, как проходит ее очередной день на съемках и какой образ она скоро представит перед поклонниками.

"Как вам мой новый образ? Обожаю примерки! А вот и снова танцы" - пишет под кадрами Мишина, представив сразу несколько разных нарядов.

Ранее артистка привлекла внимание украинцев новым роликом, после того, как рассказала детали путешествия. Сначала она побывала в Монако, Франции и похвалилась впечатлениями. В этот раз они с сыном были в Каннах:

«Ну чудесные 😍🔥😂; Кто снимает ваши видео? кто с вами третий?); Обожаю этот город Каны очень тепло и прекрасно;Когда у Вас счастливые моменты…вы не отразимы…».

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