Известная украинская актриса, которая прославилась участием в романтическом реалити "Холостячка" и сериале "Крепостная", находилась в Хорватии в течение долгих месяцев, но теперь она продолжает радовать своих поклонников.
Ксения Мишина работает над новой ролью и скоро станет телеведущей на одном из украинских телеканалов, где будет вести патриотическую программу.
В этот раз Мишина решила показать, как проходит ее очередной день на съемках и какой образ она скоро представит перед поклонниками.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Эксперт рассказал, когда рф может запустить ракеты, которые не сбивает наше ПВО: «Нанести критический вред»
Было всего 32 года: очевидцы рассказали о новой трагедии под Киевом
Санина из The Hardkiss стала единственной украинской ведущей на Евровидении, возмутив сеть: "Справедливость?!"
Новую "Мисс Украина" выберут по измененным правилам: как выглядели победительницы прошлых лет
"Как вам мой новый образ? Обожаю примерки! А вот и снова танцы" - пишет под кадрами Мишина, представив сразу несколько разных нарядов.
Ранее артистка привлекла внимание украинцев новым роликом, после того, как рассказала детали путешествия. Сначала она побывала в Монако, Франции и похвалилась впечатлениями. В этот раз они с сыном были в Каннах:
«Ну чудесные 😍🔥😂; Кто снимает ваши видео? кто с вами третий?); Обожаю этот город Каны очень тепло и прекрасно;Когда у Вас счастливые моменты…вы не отразимы…».
Напомним, "Холостячка" Мишина похвасталась отдыхом в Бельгии, украинцы не выдержали
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призналась, что случилось в отношениях с отцом ее сына
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина призналась, как набрала 30 лишних кг и не могла похудеть