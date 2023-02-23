Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати смачні картопляні млинці.

"Давайте приготуємо млинці з... картоплі! Ні, не деруни, і не картопляники - а саме млинці!.. Картопляні млинці на молоці гарні на сніданок і як перекус. Впевнена, вам сподобається 😉", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

600 г картоплі

500 мл молока (2 склянки 250 мл)

200 г яєць (4 шт.)

200 г борошна (1,25 склянки)

кріп

сіль (за смаком)

40 г вершкового масла (або рослинного)

+50 г вершкового масла (для змащування млинців)



Спершу почистіть картоплю і натріть її на дрібній тертці - робіть це поетапно, одразу додаючи натерту картоплю в молоко, щоб вона не потемнішала. Подрібніть кріп і також додайте його в молоко.

Змішайте яйця з розтопленим вершковим маслом. Додайте борошно перемішайте до однорідної консистенції. Додайте в масу кілька черпаків молока з картоплею. Масу, що вийшла, зʼєднайте з основною частиною молока і картоплі, перемішайте до однорідності. Посоліть тісто для млинців і обсмажте млинці з обох боків на розігрітій сковорідці, змащеній маслом.

Готові млинці промажте тонким шаром розтопленого вершкового масла.

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