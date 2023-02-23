В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные картофельные блины.

"Давайте приготовим блинчики из... картофеля! Нет, не деруны, и не картопляники - а именно блины!.. Картофельные блины на молоке хороши на завтрак и в качестве перекуса. Уверена, вам понравится 😉", - советует звезда "Мастер Шеф" .

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

600 г картофеля

500 мл молока (2 стакана 250 мл)

200 г яиц (4 шт.)

200 г муки (1,25 стакана)

укроп

соль (по вкусу)

40 г сливочного масла (или растительного)

+50 г сливочного масла (для смазывания блинов)



Сначала почистите картофель и натрите его на мелкой терке – делайте это поэтапно, сразу добавляя натертый картофель в молоко, чтобы он не потемнел. Измельчите укроп и также добавьте его в молоко.

Смешайте яйца с растопленным сливочным маслом. Добавьте муку и перемешайте до однородной консистенции. Добавьте в массу несколько черпаков молока с картофелем. Получившуюся массу соедините с основной частью молока и картофеля, перемешайте до однородности. Посолите тесто для блинов и обжарьте блины с двух сторон на разогретой сковороде, смазанной маслом.

Готовые блины промажьте тонким слоем растопленного сливочного масла.

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