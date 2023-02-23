Судячи з відповіді співачки, схоже, Аліна Гросу вирішила дати час оговтатися серцю та почуттям після останніх стосунків.

Після чуток про розрив із коханим Романом Полянським Аліна Гросу не надто афішує своє особисте життя. Втім, фанатам блондинки цікаво, чи вільне її серце. У своєму Instagram артистка відкрила завісу і вперше зізналася, чи вона розлучилася насправді з російським актором і чи вільне зараз його серце.

Гросу вже давно не публікувала спільні кадри із екс-коханим, хоч і не видаляла старі фото. Тому передплатники артистки щоразу питали у неї, куди зник Полянський. Раніше Аліна Гросу уникала цієї теми та натякала на проблеми в особистому житті, самотність та вільне серце. Цього разу українка не стала відповідати завуальовано.

"Ні хлопця, ні коханця у мене немає", - написала вона.

Судячи з відповіді співачки, схоже, красуня вирішила дати час оговтатися серцю та почуттям після останніх стосунків. Артистка навчилася контролювати паніку і, хоча іноді стикається з проблемами, вони вже не такі серйозні, як раніше.

Роман Полянський та Аліна Гросу познайомилися на зйомках її кліпів. На початку березня 2021 року Полянський заявив, що переїхав до України та вчить українську мову. У травні того ж року пара підтвердила чутки про роман між ними.

У листопаді 2022 року також стало відомо, що Полянський повернувся до Москви. Незабаром співачка випустила пісню про розлучення, заявивши, що в ній передано її почуття.

Нагадаємо, Гросу вразила худорлявістю після реабілітації через перенесену операцію.

А ще Politeka повідомляла, що Гросу після операція опинилася у "не зовсім простій" лікарні.

Також Politeka писала, що Гросу на тлі чуток про розставання з Полянським вперше натякнула чи це правда