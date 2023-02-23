После слухов о разрыве с любимым Романом Полянским Алина Гросу не слишком афиширует свою личную жизнь. Впрочем, фанатам блондинки интересно, свободно ли ее сердце. В своем Instagram артистка приоткрыла занавес и впервые призналась, рассталась ли она на самом деле с российским актером и свободно ли сейчас его сердце.
Гросу уже давно не публиковала общие кадры с экс-возлюбленным, хоть и не удаляла старые фото. Поэтому подписчики артистки каждый раз спрашивали у нее, куда исчез Полянский. Раньше Алина Гросу избегала этой темы и намекала на проблемы в личной жизни, одиночество и свободное сердце. На этот раз украинка не стала отвечать завуалированно.
"Ни парня, ни любовника у меня нет", – написала она.
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Судя по ответу певицы, похоже, красавица решила дать время оправиться сердцу и чувствам после последних отношений. Артистка научилась контролировать панику и, хотя иногда сталкивается с проблемами, они уже не так серьезны, как раньше.
Стоит напомнить, что Роман Полянский и Алина Гросу познакомились на съемках ее клипов. В начале марта 2021 года Полянский заявил, что переехал в Украину и учит украинский язык. В мае того же года пара подтвердила слухи о романе между ними.
В ноябре 2022 года также стало известно, что Полянский вернулся в Москву. Вскоре певица выпустила песню о расставании, заявив, что в ней переданы ее чувства.
Напомним, Гросу впечатлила худобой после реабилитации из-за перенесенной операции.
А еще Politeka сообщала, что Гросу после операция оказалась в "не совсем простой" больнице.
Также Politeka писала, что Гросу на фоне слухов о расставании с Полянским впервые намекнула правда ли это.