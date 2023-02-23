Актриса Ксенія Мішина, головна героїня шоу "Холостячка" показала один із нових образів для зйомок.

Головна героїня популярного телепроекту "Холостячка" Ксенія Мішина зараз активно зайнята зйомками нового проекту. Артистка разом з іншими українськими зірками з'явиться на сцені, поряд із нею також буде Юрій Ткач та Володимир Дантес.

Цього разу в білому вбранні та вишитому жилеті Мишина покрасувалася перед об'єктивом, попросивши оцінити її цибулю. І без яскравого макіяжу актрисі удалося привернути увагу.

"Другий знімальний день на @tet_tv 🙌🏽" - написала Мішина.

У мережі взялися відповідати:

«Бо Українка; Дуже красива; Шалена краса; Стильна красуня; Ну, просто неймовірна; Оригінальний одяг)); Як ви доглядаєте за своїм волоссям? Що ви використовуєте?

Краса неземна 😍; Найкрасивіша актриса; Неймовірна; Дуже добре; Як можна бути такою гарною?».

Нещодавно стало відомо, що один із телеканалів планує відродити популярне сімейне розважальне шоу "Я люблю Україну".

Готуючись до перших зйомок, вона записала багато різних роликів. Одним із таких відео став запис про її пластику. Мішина поскаржилася, що в неї часто запитують про це, тож висловилася.

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