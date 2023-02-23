Главная героиня популярного телепроекта "Холостячка" Ксения Мишина сейчас активно занята съемками в новом проекте. Артистка вместе с другими украинскими звездами появится на сцене, рядом с ней также будет Юрий Ткач и Владимир Дантес.
В этот раз в белом наряде и вышитой жилетке Мишина покрасовалась перед объективом, попросив оценить ее лук. И без яркого макияжа актрисе удалось привлечь внимание.
«Второй съемочный день на @tet_tv 🙌🏽» - написала Мишина.
В сети принялись отвечать:
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«Потому что Украинка; Очень красивая; Безумная красота; Стильная красавица; Ну просто невероятная; Оригинальная одежда)); Как вы ухаживаете за своими волосами? Что вы используете?;
Красота неземная😍; Самая красивая актриса; Невероятная; Очень хорошо; Как можно быть столь красивой?».
Недавно стало известно, что один из телеканалов планирует возродить популярное семейное развлекательное шоу "Я люблю Украину".
Готовясь к первым съемкам, она записала много различных роликов. Одним из таких видео стала запись о ее пластике. Мишина пожаловалась, что у нее часто спрашивают об этом, поэтому высказалась.
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