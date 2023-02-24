Ліза Глінська, яка була переможницею та суддею кількох сезонів шоу "Мастер Шеф", поділилася рецептом неймовірно красивого десерту з млинців.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати смачнющий млинцевий торт із ягодами.

Для ягідної начинки беремо:

150 г полуниці

100 г вишні

100 г смородини

50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)

25 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. л.)

50 мл води (2,5 ст. л.)

Відправте в сотейник полуницю, вишню, смородину та цукор. З'єднайте крохмаль із холодною водою, додайте до ягід і перемішайте. Поставте на середній вогонь та варіть пюре при постійному помішуванні. Доведіть до кипіння та прокип'ятіть 1 хвилину. Накрийте готову начинку плівкою і дайте охолонути.

Для тіста на млинці:

250 г яєць (5 шт.)

600 мл молока

220 г борошна

60 г сахара (2,5 ст. л.)

1/3 ч. л. солі

40 мл рослинної олії (2 ст. л.)

Змішайте яйця з цукром, додайте 1/2 частину молока та борошно. Перебийте блендером до однорідності. Додайте молоко, що залишилося, і знову перемішайте. Додайте олію, перемішайте. Смажте млинці.

Для сирного крему:

300 г сметани

250 г домашнього сиру

250 мл вершків

50 г цукрової пудри (2 ст. л. із гіркою)

З'єднайте сир, сметану, вершки та цукрову пудру, перемішайте. Збийте все в комбайні до повітряної маси. Покладіть 2/3 частини крему в кондитерський мішок.

Далі збираємо торт. Візьміть роз'ємну форму діаметром 22 см без дна, викладіть на борти форми за її діаметром 8 млинців - внапусток один на інший. Візьміть млинець, змастіть його ягідною начинкою, зверху викладіть сирний крем і загорніть. Загорніть ще 3 таких млинці.

Покладіть млинець на дно форми, викладіть на нього частину сирного крему, що залишилася, підніміть крем по стінках. Викладіть підготовлені загорнуті млинці. Змастіть млинці зверху кремом, заповнюючи порожнечі, зверху закрийте млинцем і знову змастіть кремом. Загорніть ще 4 млинці, викладіть їх у форму, змастіть кремом і закрийте млинцями, викладеними на бортах форми. Накрийте торт харчовою плівкою та приберіть у холодильник на 4-5 годин.

Для декору:

ягоди

цукрова пудра

Наприкінці задекоруйте десерт: зніміть форму з торта, викладіть зверху на нього ягоди і посипте цукровою пудрою. Млинецевий торт готовий!

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