Лиза Глинская, которая была победительницей и судьей нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф", поделилась рецептом невероятно красивого десерта из блинов.

В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейший блинный торт с ягодами.

Для ягодной начинки берем:

150 г клубники

100 г вишни

100 г смородины

50 г сахара (2 ст. л. с горкой)

25 г кукурузного крахмала (1 ст. л.)

50 мл воды (2,5 ст. л.)

Отправьте в сотейник клубнику, вишню, смородину и сахар. Соедините крахмал с холодной водой, добавьте к ягодам и перемешайте. Поставьте на средний огонь и варите пюре при постоянном помешивании. Доведите до кипения и прокипятите 1 минуту. Накройте готовую начинку пленкой и дайте остыть.

Для теста на блины:

250 г яиц (5 шт.)

600 мл молока

220 г муки

60 г сахара (2,5 ст. л.)

1/3 ч. л. соли

40 мл растительного масла (2 ст. л.)

Смешайте яйца с сахаром, добавьте 1/2 часть молока и муку. Перебейте блендером до однородности. Добавьте оставшееся молоко и снова перемешайте. Добавьте масло, перемешайте. Пожарьте блины.

Для творожного крема:

300 г сметаны

250 г творога

250 мл сливок

50 г сахарной пудры (2 ст. л. с горкой)

Соедините творог, сметану, сливки и сахарную пудру, перемешайте. Взбейте всев комбайне до воздушной массы. Переложите 2/3 части крема в кондитерский мешок.

Дальше собираем торт. Возьмите разъемную форму диаметром 22 см без дна, выложите на борта формы по ее диаметру 8 блинов - внахлест один на другой. Возьмите блин, смажьте его ягодной начинкой, сверху выложите творожный крем и заверните. Заверните еще 3 таких блина.

Положите блин на дно формы, выложите на него оставшуюся 1/3 часть творожного крема, поднимите крем по стенкам. Выложите подготовленные завернутые блины. Смажьте блины сверху кремом, заполняя пустоты, сверху закройте блином и снова смажьте кремом. Заверните еще 4 блина, выложите их в форму, смажьте кремом и закройте блинами, выложенными по бортам формы. Накройте торт пищевой пленкой и уберите в холодильник на 4-5 часов.

Для декора:

ягоды

сахарная пудра

В конце задекорируйте десерт: снимите форму с блинного торта, выложите сверху на торт ягоды и посыпьте сахарной пудрой. Блинный торт готов!

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.