На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати млинці з апельсиновою карамеллю.

Для млинців беремо:

200 г борошна

1 яйце

щіпка солі

20 г сахара (1 ст. л.)

40 г рафінованої олії (2 ст. л.)

300 мл гарячої води

300 мл молока жирністю 2,6-3,2%

Для апельсинової карамелі:

2 середніх апельсина

40 г вершкового масла

40 мл лікеру Куантро (2 ст. л.) (за бажанням)

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

Спочатку приготуємо тісто для млинців. З'єднайте яйце, цукор і олію, додайте сіль і половину молока. Перемішайте віничком, додайте борошн, знову перемішайте до отримання однорідної маси. Додайте порціями молоко, що залишилося, перемішайте. Додайте гарячу воду, перемішайте.

На розігріту сковороду за допомогою ополоника вилийте порцію тіста. Зайве тісто злийте назад, щоб млинець був тонким. Обсмажте млинець з обох боків. Так посмажте всі млинці.

Далі готуємо апельсинову карамель. Зніміть з апельсинів цедру та обдайте її окропом 3 рази. Наріжте часточками філе апельсинів, додайте до них цедру. Відправте на сковорідку цукор і, помішуючи лопаткою, доведіть його до стану коричневої карамелі. Додайте до цукру вершкове масло, лікер, філе та цедру апельсинів. Перемішайте та потримайте пару хвилин на слабкому вогні, щоб уварити.

Перед подачею полийте млинці апельсиновою карамеллю.

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