На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить блинчики с апельсиновой карамелью.

Для блинчиков берем:

200 г муки

1 яйцо

щепотка соли

20 г сахара (1 ст. л.)

40 г рафинированного растительного масла (2 ст. л.)

300 мл горячей воды

300 мл молока жирностью 2,6-3,2%

Для апельсиновой карамели:

2 средних апельсина

40 г сливочного масла

40 мл ликера Куантро (2 ст. л.) (по желанию)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

Сперва приготовим тесто для блинов. Соедините яйцо сахар и растительное масло, добавьте соль и половину молока. Перемешайте венчиком, добавьте муку, снова перемешайте до получения однородной массы. Добавьте порциями оставшееся молоко, перемешайте. Добавьте горячую воду, перемешайте.

На разогретую сковороду с помощью половника вылейте порцию блинного теста. Лишнее тесто слейте обратно, чтобы блинчик был тонким. Обжарьте блинчик с обеих сторон. Так пожарьте все блины.

Дальше готовим апельсиновую карамель. Снимите с апельсинов цедру и обдайте ее кипятком 3 раза. Нарежьте дольками филе апельсинов, добавьте к ним цедру. Отправьте на сковородку сахар и, помешивая лопаткой, доведите его до состояния коричневой карамели. Добавьте к сахару сливочное масло, ликер, филе и цедру апельсинов. Перемешайте и подержите пару минут на слабом огне, чтобы уварить.

Перед подачей полейте блины апельсиновой карамелью.

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