На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав несподіваний уривок з інтерв'ю.
В інтерв'ю проекту "Ґрунт" 21 лютого українському ресторатору та кулінарному експерту Євгену Клопотенко було поставлено питання, якою була б остання вечеря для російського диктатора володимира Путіна, якби він був готувати.
Автор проекту запитав: "Якби тебе попросили скласти меню останньої вечері перед стратою для Путіна, щоб ти туди включив?".
Клопотенко коротко відповів, що "я б туди насував. Хто хоче стати су-шефом?".
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«Чітко та ємно! Євгене, ось такі майстер класи теж актуальні - як у голові знайти і видати найкращу відповідь за пів секунди!; Женя, ми всією країною до тебе приєдналися б, і накрили б цьому виродку цілий бенкет! Це топ. Краще не буде» - підтримали в мережі.
Раніше на своїй сторінці у Instagram шеф-кухар розповів, як приготувати оригінальний бутерброд.
"Не втомлююся вам доводити, що готувати — це просто. Об'єднуєте кілька простих продуктів по-новому і ви отримуєте страву, яка здивує і залишить емоцію", — пише Євген Клопотенко.
Нагадаємо, Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.
Також повідомлялось, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.
Також Politeka писала, що Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.