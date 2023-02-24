На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав несподіваний уривок з інтерв'ю.

В інтерв'ю проекту "Ґрунт" 21 лютого українському ресторатору та кулінарному експерту Євгену Клопотенко було поставлено питання, якою була б остання вечеря для російського диктатора володимира Путіна, якби він був готувати.

Автор проекту запитав: "Якби тебе попросили скласти меню останньої вечері перед стратою для Путіна, щоб ти туди включив?".

Клопотенко коротко відповів, що "я б туди насував. Хто хоче стати су-шефом?".

«Чітко та ємно! Євгене, ось такі майстер класи теж актуальні - як у голові знайти і видати найкращу відповідь за пів секунди!; Женя, ми всією країною до тебе приєдналися б, і накрили б цьому виродку цілий бенкет! Це топ. Краще не буде» - підтримали в мережі.

Раніше на своїй сторінці у Instagram шеф-кухар розповів, як приготувати оригінальний бутерброд.

"Не втомлююся вам доводити, що готувати — це просто. Об'єднуєте кілька простих продуктів по-новому і ви отримуєте страву, яка здивує і залишить емоцію", — пише Євген Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко розповів, чому в його ресторані нема деяких продуктів.

Також повідомлялось, що Євген Клопотенко вигадав екслюзивну страву для Валерія Залужного.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Мастер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.