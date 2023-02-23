Христина Решетник розповіла, що рік тому цього дня у них із коханим збіглися зйомки в одному павільйоні.

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну багато людей діляться спогадами про останні дні перед 24 лютого. Дружина українського телеведучого Григорія Решетника згадала день перед вторгненням Росії та розповіла, чим вони тоді займалися. Фото з'явилися у Христини Решетник на її сторінці у соцмережі Інстаграм.

Вона розповіла, що рік тому цього дня у них із коханим збіглися зйомки в одному павільйоні. Христина Решетник заглянула в одну з пауз до Григорія на майданчик, бо її серце було не на місці. Її жіноча інтуїція підказувала, що щось буде, але що саме таке точно ні.

Григорій Решетник , як справжній чоловік, її заспокоював. Та й вона сама постійно собі повторювала, як мантру - нічого не буде, все пройде, 21 століття на вулиці, влада заявляє, що треба зберігати спокій, що все пройде.

"Як ми всі помилялися… Дивлюся на кадри останніх днів перед вторгненням і в мене аж біль всього тіла виникає, аж вивертає. Господи, це дуже страшно і боляче за наших людей! Тримаємось!!!", - додала Христина Решетник.

На останніх фото, зроблених перед вторгненням, пара виглядає щасливими та безтурботними.

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