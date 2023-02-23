Кристина Решетник рассказала, что год назад в этот день у них с любимым совпали съемки в одном павильоне.

Накануне годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину многие люди делятся воспоминаниями о последних днях перед 24 февраля. Жена украинского телеведущего Григория Решетника вспомнила день перед вторжением рф и рассказала, чем они тогда занимались. Фото появились у Кристины Решетник на ее странице в соцсети Инстаграм.

Она рассказала, что год назад в этот день у них с любимым совпали съемки в одном павильоне. Кристина Решетник заглянула в одну из пауз к Грише на площадку, потому что ее сердце было не на месте. Ее женская интуиция подсказывала, что что-то будет, но что именно такое - точно нет.

Григорий Решетник, как настоящий мужчина, ее успокаивал. Да и она сама постоянно себе повторяла, как мантру - ничего не будет, все пройдет, 21 век на улице, власти заявляют, что надо сохранять спокойствие, что все пройдет.

"Как мы все ошибались… Смотрю на кадры последних дней перед вторжением и у меня аж боль всего тела возникает, аж выворачивает. Господи, это очень страшно и больно за наших людей! Держимся!!!", - добавила Кристина Решетник.

На последних фото, которые были сделаны перед вторжением, пара выглядит счастливыми и безмятежными.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.