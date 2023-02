Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss і була суддею Національного відбору на Євробачення-2023, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу знаменитість поділилася відео, на якому її можна побачити на британському телебаченні. Зважаючи на все, темою для розмов стало Єврознавство-2023, яке пройде в британському Ліверпулі.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Юлія Саніна стане однією із чотирьох провідних гранд-фіналу Євробачення-2023. А український ведучий Тимур Мірошниченко буде кореспондентом шоу, яке відбудеться у Ліверпулі. У своєму профілі у соцмережі фронтвумен The Hardkiss показала, як спілкувалася із провідними шоу BBC The One Show. При цьому шанувальники зазначили, що артистка має відмінний англійський і навіть британський акцент.

Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Саніної:

"Я така рада, що саме ви представляєте Україну! Найкрутіша!".

"Який шикарний у вас British English! Така красива, талановита та розумна! Мрію 13 травня опинитися у Ліверпулі на фіналі!".

"Прекрасний британський акцент у вас".

"Юля, Ви як рибка у воді! Дуже впевнено, на рівні".

"Гей, який чудовий британський акцент".

"Супер, ви – гідний вибір на роль телеведучої".

"Ну, тепер я точно не пропущу Євробачення".

"Гордуємося! Виглядаєш чудово".

"Юлько, ти неймовірна!".

"Як Юля розкішно розмовляє англійською мовою, та ще й із британським акцентом".

"Круто, завжди чекаєш від українців за кордоном потужний меседж,

