Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівні кадри зі своєї поїздки за кордон, де зустрілася з близькими.

Як виявилося, Соломія вирушила до Техасу, а дорогою туди заскочила до своїх близьких до Польщі, де зустрілася з хрещеником, уперше з початку повномасштабної війни. На знімках можна побачити теплу мить зустрічі телеведучої та її близьких людей, вона буквально зацілувала хрещеника і привезла йому незвичайний подарунок.

У підписі до публікації Вітвіцька написала: "По дорозі до Техасу заскочили до Ряшова і вперше за цей довгий лютий обійняла хрещеника. Нарешті до Северина доїхав глобус українською, яку він замовляв. @batiarka люблю і до нових зустрічей".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:

"Неєєєт! І що, і так навіть тебе не побачила в тому нашому Ряшеві?".

"Так близько була в мене, і я нічого не знав. Щасливої ​​подорожі тобі".

"Ви круті".

"Леся, ви чудові!".

"Клас".

"Солю, у вас дуже гарний хлопчик".

"Україна переможе".

"Слава Україні".

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