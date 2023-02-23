Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss і була суддею Національного відбору на Євробачення-2023, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милим фото та прокоментувала новину про те, що вона стане ведучою Євробачення у Ліверпулі.

Зазначимо, раніше стало відомо, що Юлія Саніна стане однією із чотирьох провідних гранд-фіналу Євробачення-2023. А український ведучий Тимур Мірошниченко буде кореспондентом шоу, яке відбудеться у Ліверпулі. У своєму профілі у соцмережі фронтвумен The Hardkiss розповіла, що для неї це велика честь і велика відповідальність, але вона розраховує на підтримку своїх фанатів.

"Для мене велика честь стати ведучою "Євробачення 2023". Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить з Британією. Мені водночас хвилююче, відповідально та радісно грати нову для себе роль. Але у мене є ви - моя підтримка. І я впевнена, що, навіть під час війни, ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні", - прокоментувала Саніна.

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