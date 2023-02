Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss и была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась видео, на котором ее можно увидеть на британском телевидении. Судя по всему, темой для разговоров стало Евровдение-2023, которое пройдет в британском Ливерпуле.

Отметим, ранее стало известно, что Юлия Санина станет одной из четырех ведущих гранд-финала Евровидения-2023. А украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет корреспондентом шоу, которое пройдет в Ливерпуле. В своем профиле в соцсети фронтвумен The Hardkiss показала, как общалась с ведущими шоу BBC The One Show. При этом поклонники отметили, что у артистки отличный английский и даже британский акцент.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Саниной:

"Я так рада, что именно вы представляете Украину! Самая крутая!".

"Какой шикарный у вас British English! Такая красивая, талантливая и умная! Мечтаю 13 мая оказаться в Ливерпуле на финале!".

"Прекрасный британский акцент у вас".

"Юля, Вы как рыбка в воде! Очень уверенно, на уровне".

"Эй, какой замечательный британский акцент".

"Супер, вы – достойный выбор на роль телеведущей".

"Ну теперь я точно не пропущу Евровидение".

"Гордимся! Выглядишь прекрасно".

"Юлька, ты невероятная!".

"Как Юля роскошно разговаривает на английском языке, да еще и с британским акцентом".

"Круто, всегда ожидаешь от украинцев за границей мощный месседж, чтобы поддерживали нашу культу".

