Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде популярний ютуб-канал "Ходять чутки", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, на цей раз дівчина показала миле фото розповіла про своє досягнення.

Як видно, на новій фотографії Раміна знята на вулиці, а за її спиною видно офіс компанії Google. Перед камерою блогерка з'явилася у стильному образі – на ній широкі сірі штани та світла футболка, поверх якої вона накинула яскраве пальто у помаранчевих відтінках. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та щаслива посмішка.

У підписі до публікації Есхакзай написала: "Сьогодні майже весь день провела в офісі Google. Спілкувалася зі своїми менеджерами з розвитку YouTube". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Сьогодні саме показувала синові фото офісу Google і розповідала, чому потрібно добре вчитися".

"Яка ви крута. Із захопленням спостерігаю за вашою роботою".

"Раміна, Ви крута".

"Бажаю, щоб у тебе все вийшло, красуне".

"Клас. Це ймовірно такий корисний досвід".

"Розумниця".

"Круто".

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