Телеведучий Андрій Бєдняков, який став відомим після травел-шоу "Орел і Решка", емоційно відреагував на пропагандистський мітинг-концерт у "Лужниках", що відбувся 22 лютого. Пост про це він опублікував на своїй сторінці в мережі Інстаграм.

Нагадаємо, 22 лютого у Москві на стадіоні "Лужники" пройшов концерт-мітинг, який росіяни вирішили організувати з нагоди роковин повномасштабного вторгнення. На сцену вийшов кремлівський диктатор зі своєю промовою, а також присутні побачили виступ маленької дівчинки з Маріуполя, яку нібито "врятували російські загарбники".

Уродженка українського міста Ганна Науменко перенервувала, через що забула текст. Згідно зі сценарієм, зі сцени "Лужніков" вона подякувала військовому "дядькові Юрі" з позивним "Ангел" за порятунок.

Андрій Бєдняков назвав захід цирком, а всіх учасників – лицемірами та брехунами. Шоумена обурило, наскільки майстерно росіяни вміють грати та тиснути на жалість. Він також розповів, для чого окупанти викрали та вивезли за межі нашої країни величезну кількість українських дітей.

"Який е*аний цирк. Стоять три ж*поліза з мікрофонами. "Я трохи забула" - сказала Ганнуся, і тут перед очима у тих трьох "бл*, нам не заплатять, все пропало, вона запнулася". І запропонував обійняти вбивцю "Сотні тисяч дітей врятував з Маріуполя"... С*ки ви всі там. Парад лицемірів, брехунів. Нехай ці криваві гроші обпалять вам руки", - висловився Андрій Бєдняков.

Екс-ведучий "Орел і Решка" впевнений – росіяни викрадають та вивозять українських дітей, щоб їм у голови "вбивали" пропагандистську брехню та показували їх на концертах як "мавп".

"Мовляв, послухайте, що дітки говорять із Маріуполя. Це Геббельс, це зло, і це так гидко", - сказав українець.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.