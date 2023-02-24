Телеведущий Андрей Бедняков, который стал известен после травел-шоу "Орел и Решка", эмоционально отреагировал на пропагандистский митинг-концерт в "Лужниках", который состоялся 22 февраля. Пост об этом он опубликовал на своей странице в сети Инстаграм.

Напомним, 22 февраля в Москве на стадионе "Лужники" прошел концерт-митинг, который россияне решили организовать по случаю годовщины полномасштабного вторжения. На сцену вышел кремлевский диктатор со своей речью, а также собравшиеся увидели выступление маленькой девочки из Мариуполя, которую якобы "спасли российские захватчики".

Уроженка украинского города Анна Науменко перенервничала, из-за чего забыла текст. Согласно сценарию, со сцены "Лужников" она поблагодарила военного "дядю Юру" с позывным "Ангел" за спасение.

Андрей Бедняков назвал мероприятие цирком, а всех участников – лицемерами и врунами. Шоумена возмутило, насколько искусно россияне умеют играть и давить на жалость. Он также рассказал, для чего оккупанты похитили и вывезли за пределы нашей страны огромное количество украинских детей.

"Какой е*аный цирк. Стоят три ж*полиза с микрофонами. "Я немного забыла" - сказала Аннушка, и тут перед глазами у тех трех "бл*, нам не заплатят, все пропало, она запнулась". и предложил обнять убийцу. "Сотни тысяч детей спас из Мариуполя"... С*ки вы все там. Парад лицемеров, лжецов. Пусть эти кровавые деньги обожгут вам руки", - высказался Андрей Бедняков.

Экс-ведущий "Орел и Решка" уверен – россияне похищают и вывозят украинских детей, чтобы им в головы "вбивали" пропагандистскую ложь и показывали их на концертах как "обезьянок".

"Мол, послушайте, что детки говорят из Мариуполя. Это Геббельс, это зло, и это так противно", – сказал украинец.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.