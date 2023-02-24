Після року повномасштабної війни Катя Осадча дійшла основного висновку: тепер вона нічого не відкидає.

У зв'язку з роковинами російської агресії Катя Осадча поділилася своїми думками про те, як змінилося її ставлення до загроз з боку Росії після всіх випробувань протягом року війни. У кількох стор в Instagram українська телеведуча зізналася, що до 24 лютого 2022 року вона не вірила у можливість вторгнення Росії в Україну.

"У моєму світі не було місця війні, знімалися програми, будувалися плани, і валізка у разі чого не готувалась", - каже Осадча.

Вона додала, що тепер вона дивується своєї впевненості тоді, дивлячись на себе сьогодні. "Коли посольства залишали Київ, а співробітників західних компаній переводили до інших країн, ми все ще розглядали всіх, хто говорив про війну, як панікерів, і не збирали валізки", - розповідає ведуча.

Потім Осадча прочитала десь, що збиратися найлегше тим, хто часто мандрує. Вона вирішила, що її 17-річний досвід відряджень має допомогти їй.

"Тепер я поважаю людей, які запасають корм для тварин на випадок війни. Я ж рік тому вирішила, що запас суміші для піврічної дитини – це зайве", – дивується зіркова мама.

Після року повномасштабної війни Катя Осадча дійшла основного висновку: тепер вона нічого не відкидає.

"Тепер, якщо хтось скаже, що прибульці наближаються, і потрібно запастися яйцями, я не питатиму, навіщо це потрібно, а просто піду і запасуся. Адже для мене війна була така ж неможлива, як і прибульці або кінець світу".

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