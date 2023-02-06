Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала свое фото и видео из закулисья съемок и рассказала о новом выпуске своего проекта "Найти своих".

На новой фотографии Катя запечатлела себя, сидя в автомобиле. Перед камерой она пояивлась в темных брюках с белой кофточкой и стильным клетчатым пиджаком. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации телезвезда рассказала, о новом выпуске своего проекта, а также поддержала украинцев на фоне слухов о новом наступлении оккупантов:

"На фоне информационного агрессивного нашествия мы истощаемся, нервничаем, переживаем. Мы не знаем, когда ждать наступления и где, но верим в ВСУ и собственную нервную систему! Когда я начинаю сдаваться, думаю о тех кому невыносимо – это наши люди в плену. Просто представьте месяцы, тянущиеся вечность. Бывшие гражданские заложники рассказывали мне, как хотели умереть быстрее, потому что не видели иного выхода. Я чувствую эту боль физически, поэтому продолжаю бороться за то, чтобы возвращены были все как можно быстрее".

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