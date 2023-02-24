В связи с годовщиной российской агрессии Катя Осадчая поделилась своими мыслями о том, как изменилось её отношение к угрозам со стороны россии после всех испытаний в течение года войны. В нескольких сторис в Instagram украинская телеведущая призналась, что до 24 февраля 2022 года она не верила в возможность вторжения России в Украину.
"В моем мире не было места войне, снимались программы, строились планы, и чемоданчик в случае чего не готовился", - говорит Осадчая.
Она добавила, что теперь она удивляется своей уверенности тогда, смотря на себя сегодня. "Когда посольства покидали Киев, а сотрудников западных компаний переводили в другие страны, мы всё ещё рассматривали всех, кто говорил о войне, как паникеров, и не собирали чемоданчики", - рассказывает ведущая.
Потом Осадчая прочитала где-то, что собираться легче всего тем, кто часто путешествует. Она решила, что её 17-летний опыт командировок должен ей помочь.
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"Теперь я уважаю людей, которые запасают корм для животных на случай войны. Я же год назад решила, что запас смеси для полугодовалого ребенка - это лишнее", - удивляется звездная мама.
После года полномасштабной войны Катя Осадчая пришла к основному выводу: теперь она не отвергает ничего.
"Теперь, если кто-то скажет, что пришельцы приближаются, и нужно запастись яйцами, я не буду спрашивать, зачем это нужно, а просто пойду и запасусь. Ведь для меня война была так же невозможна, как и пришельцы или конец света".
Напомним, Осадчая после очередной атаки россиян рассказала о несокрушимости украинцев
А еще Politeka сообщала, что Осадчая выступила в организации Красного Креста и поделилась эмоциями
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