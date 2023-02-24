Особисте життя українського зіркового подружжя Насті Каменських та Потапа останнім часом дуже хвилює їх шанувальників. Після повернення з-за кордону вони жодного разу не з'явилися на публіці удвох і не дали жодного спільного інтерв'ю, що спровокувало чутки про їхнє розставання.

Кілька годин тому артистка продемонструвала у себе в Інстаграмі знімок, де знову позувала без чоловіка.

Настя Каменських постала перед камерою в милому домашньому вигляді – в затишному блакитному світшоті-оверсайз, а також з розпущеним і трохи розпатланим волоссям і без краплі макіяжу на обличчі. Артистка сидить біля вікна і дивиться на камеру з легкою посмішкою. При цьому вона закриває обличчя від сонячного проміння.

"Давайте завжди пам'ятати, що світло у кожному з нас - це велика сила, яка здатна розчинити будь-яку темряву", - написала Настя Каменських у підписі до фото.

У коментарях шанувальники засипали співачку зворушеними відгуками. А також писали міркування про сонячне світло і світло в душі: "Яка ти красуня", "Як влучно сказано", "Тут армія світлячків", "Гарненька така, золото просто", "Красуня".

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

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