Личная жизнь украинских звездных супругов Насти Каменских и Потапа в последнее время очень волнует их поклонников. После возвращения из-за границы они ни разу не появились на публике вдвоем и не дали никакого общего интервью, что спровоцировало слухи об их расставании.

Несколько часов назад артистка продемонстрировала у себя в Инстаграм снимок, где снова позировала без мужа.

Настя Каменских предстала перед камерой в милом домашнем виде – в уютном голубом свитшоте-оверсайз, а также с распущенными и слегка растрепанными волосами и без капли макияжа на лице. Артистка сидит возле окна и смотрит на камеру с легкой улыбкой. При этом она закрывает лицо от солнечных лучей.

"Давайте всегда помнить, что свет в каждом из нас – это большая сила, которая способна растворить любую тьму", – написала Настя Каменских в подписи к фото.

В комментариях поклонники засыпали певицу умиленными отзывами. А также писали рассуждения о солнечном свете и свете в душе: "Какая ты красотка", "Как метко сказано", "Тут армия светлячков", "Хорошенькая такая, золото просто", "Красавица".

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.