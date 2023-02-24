Як пише Politeka.net, Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою "Квартал 95". У зірки є троє дітей - 19-річна Маша, а також двійнята Катя та Іван, яким зараз по шість років. Старша дочка вже з 15 років окремо живе від батьків, винаймаючи квартиру з подружкою. Такий варіант запропонували самі батьки, адже після народження двійнят місця у будинку виявилося замало. Маша вже виросла справжньою красунею і з дитинства займається професійно танцями. Не забуває донька Кравець і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Маша вирішила показати модний образ, поділившись у своєму сторіс.

"Професійно краду речі батьків :)", - пожартувала Маша у підписі.

А доти донька Кравець вирішила показати сміливу зйомку, яку зробила Марта Адамчук. На кадрах можна побачити досить провокаційні кадри, де Маша показує свою жіночу красу.

"Частина перша", - підписала кадри донька Кравець.

Мама відразу ж відреагувала на публікацію, написавши в коментарях свою думку: "Тепер я розумію, що не їхати з тобою на цю зйомку було правильним рішенням)) так, моя крихта?))".

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