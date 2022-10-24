Как пишет Politeka.net, Маша Кравец - дочь Елены Кравец, которой сейчас 19 лет. У звезды также есть двойняшки Катя и Иван, которым исполнилось по шесть лет в этом году. А старшая дочь уже выросла настоящей красоткой и с 15 лет живет отдельно от родителей, ведь в доме оказалось мало места после рождения двойняшек. Дочь Кравец с самого детства обожает танцы, а также ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Маша Кравец показала стильный образ, надев топик и джинсы с ремнем. Звезда позировала перед зеркалом, впечатляя видом.

Ранее Маша показала стильный образ в белой рубашке.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Омг", "Вау", Вау-фото. Невероятная", "Очень красиво", "Вау, что за красотка", "Маша, очень красиво. Марта Адамчук - высшая оценка", "Очень красивая серия", "Как же красиво", "Непревзойденная Мария) красиво выглядишь) для обложки журнала именно то)", "Похожая на знакомую Бога".

Напомним, дочь Кравец из "Квартал 95" устроила горячую фотосессию, расстегнув рубаху

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