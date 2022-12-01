Как пишет Polliteka.net, Елена Кравец - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Квартал 95". У звезды есть трое детей - 19-летняя Маша, а также двойняшки Катя и Иван, которым сейчас шесть лет. Старшая дочь уже выросла настоящей красоткой и живет четыре года отдельно от родителей, ведь после рождения двойнят в доме стало мало места. Маша увлекается танцами с самого детства, а также ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
А в этот раз Маша поделилась сторис, где продемонстрировала свою прическу. Звезда похвасталась своим перевоплощением, позируя на селфи.
"Свет включили - прическу сделали", - написала Маша в сторис.
Стоит отметить, Маша, как и звездная мама, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Дочь Кравец часто освещает события, которые происходят в стране, делясь кадрами в своем блоге.
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