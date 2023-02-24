Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой "Квартал 95". У звезды есть трое детей - 19-летняя Маша, а также двойняшки Катя и Иван, которым сейчас по шесть лет. Старшая дочь уже с 15 лет отдельно живет от родителей, снимая квартиру с подружкой. Такой вариант предложили сами родители, ведь после рождения двойняшек места в доме оказалось мало. Маша уже выросла настоящей красоткой и с самого детства занимается профессионально танцами. Не забывает дочь Кравец и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Маша решила показать модный образ, поделившись в своем сторис.

"Профессионально ворую вещи родителей :)", - пошутила Маша в подписи.

А до этого дочь Кравец решила показать смелую съемку, которую сделала Марта Адамчук. На кадрах можно увидеть довольно провокационные кадры, где Маша показывает свою женскую красоту.

"Часть первая", - подписала кадры дочь Кравец.

Мама сразу же отреагировала на публикацию, написав в комментариях свое мнение: "Теперь я понимаю, что не ехать с тобой на эту съемку было правильным решением)) да, моя крошка?))".

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