Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" рассказала о своем таланте, поделившись с фанатами в блоге.

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой "Квартал 95". У звезды есть старшая дочь Мария, а также двое младших детей - двойняшки Иван и Екатерина. Из-за этого Мария уже в 15 лет съехала от родителей и снимала квартиру вместе с подружкой. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз дочь Кравец решила ответить на вопросы фанатов.

"Во сколько лет начала заниматься танцами и как победила стыд перед людьми?", - спросил фанат.

"Профессионально начала заниматься в 7 лет. Как такового стыда никогда не чувствовала. Скорее, это были просто сильные волнения перед выступлениями на публику. Но на моем опыте их было такое большое количество, что сейчас когда выступаю с танцами, волнения уже не критические. Но приятный мандраж есть всегда", - написала дочь Кравец и похвасталась одним из своих выступлений.

"Как ухаживаешь за кожей? Она очень красивая", - спросила еще одна фанатка.

"Не делаю ничего особенного. Умывалка, тоник, крем. Мне очень повезло с генетикой", - ответила Маша и поделилась еще одним селфи.

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