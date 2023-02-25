Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри зі своєї поїздки за кордон, де викликала фурор своїм виглядом.

Як виявилося, Соломія вирушила до Техасу, а дорогою туди побувала в Амстердамі. Так, на нових знімках телезірка знята в аеропорту, вона тримає в руках своє синє пальто і не випускає з рук валізу. Перед камерою вона з'явилася у коричневих штанах та синьо-жовтому светрі з нецензурною фразою на адресу путіна. А на її обличчі сяє посмішка.

У підписі до публікації Вітвіцька розповіла: "Класний светр - чула я цими днями безліч разів - фоткають і дають п’ять. Підтримка України і відчуття плеча - це те, що дуже надихає. Дивно, що нецензурний напис викликає стільки одобрення нині. Переможемо! Дякую за можливість так яскраво і красномовно демонструвати свою позицію". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки.

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