Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры из своей поездки за границу, где произвела фурор своим видом.

Как оказалось, Соломия отправилась в Техас, а по дороге туда побывала в Амстердаме. Так, на новых снимках телезвезда запечатлена в аэропорту, она держит в руках свое синее пальто и не выпускает из рук чемодан. Перед камерой она появилась в коричневых брюках и сине-желтом свитере с нецензурной фразой в адрес путина. А на ее лице сияет улыбка.

В подписи к публикации Витвицкая рассказала: "Классный свитер – слышала я в эти дни множество раз – фоткают и дают пять. Поддержка Украины и ощущение плеча – это то, что очень вдохновляет. Удивительно, что нецензурная надпись вызывает столько одобрения сейчас. Победим! Спасибо за возможность так ярко и красноречиво демонстрировать свою позицию". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды.

Напомним, "Впервые за этот длинный февраль…": звезда "1+1" Витвицкая растрогала теплыми кадрами встречи с близкими.

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