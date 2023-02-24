На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість постачання винищувачів п'ятого покоління Україні. Зокрема, у межах забезпечення довгострокових потреб Києва. Про це повідомляє CNN з посиланням на заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторію Нуланд.

Українська розвідка зафіксувала рух російських колон в напрямку Чернігівщини. В оперативному командуванні «Північ» кажуть, що росіяни можуть готувати провокації.

"Пам’ятаєте, росіяни часто звітували, що знищили в Україні не одну установку HIMARS, а американці стверджували, що жодної? Здається, росіяни справді били по «хаймарсах», але надувних, які для нас робили чехи, аби дезорієнтувати ворога (відео 2). Ще, за допомогою чеської допомоги, ми імітували запуски", — пише Марічка Падалко.

Міністерство оборони Великої Британії показало тренування українських військових (відео 3).

Голова української розвідки звернувся до кримців по радіо – на відмінно спрацювали наші хакери (відео 4). Ввечері, правда, інформаційна диверсія ворога сталася на телеканалах групи «Інтер».

В бєлгородській області росії впав штурмовик СУ-25. Пілот загинув.

«Якщо потрібно, щоб від Києва лишилися руїни, але стояв наш прапор, то до цього треба прийти» - росіяни наприкінці першого року великої війни почали відкрито говорити про свою справжню тактику ведення війни (відео 6).

Латвійський депутат Ріхардс Колс відправив представників російської делегації на засіданні ОБСЄ слідом за російським кораблем (відео 8).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.