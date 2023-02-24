На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность поставки истребителей пятого поколения Украине. В частности, в рамках обеспечения долгосрочных нужд Киева. Об этом сообщает CNN со ссылкой на замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд.

Украинская разведка зафиксировала движение российских колонн по направлению к Черниговщине. В оперативном командовании "Север" говорят, что россияне могут готовить провокации.

"Помните, россияне часто отчитывались, что уничтожили в Украине не одну установку HIMARS, а американцы утверждали, что ни одной? Кажется, россияне действительно били по «хаймарсам», но надувным, которые для нас делали чехи, чтобы дезориентировать врага (видео 2). Еще, с помощью чешской помощи, мы имитировали запуски", - пишет Маричка Падалко.

Министерство обороны Великобритании показало тренировку украинских военных (видео 3).

Глава украинской разведки обратился к крымцам по радио – на отлично сработали наши хакеры (видео 4). Вечером, правда, информационная диверсия врага произошла на телеканалах группы "Интер".

В белгородской области россии упал штурмовик СУ-25. Пилот погиб.

«Если нужно, чтобы от Киева остались руины, но стояло наше знамя, то к этому нужно прийти» - россияне в конце первого года великой войны начали открыто говорить о своей настоящей тактике ведения войны (видео 6).

Латвийский депутат Рихардс Колс отправил представителей российской делегации на заседании ОБСЕ вслед за российским кораблем (видео 8).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.