На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность поставки истребителей пятого поколения Украине. В частности, в рамках обеспечения долгосрочных нужд Киева. Об этом сообщает CNN со ссылкой на замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд.
Украинская разведка зафиксировала движение российских колонн по направлению к Черниговщине. В оперативном командовании "Север" говорят, что россияне могут готовить провокации.
"Помните, россияне часто отчитывались, что уничтожили в Украине не одну установку HIMARS, а американцы утверждали, что ни одной? Кажется, россияне действительно били по «хаймарсам», но надувным, которые для нас делали чехи, чтобы дезориентировать врага (видео 2). Еще, с помощью чешской помощи, мы имитировали запуски", - пишет Маричка Падалко.
Министерство обороны Великобритании показало тренировку украинских военных (видео 3).
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Глава украинской разведки обратился к крымцам по радио – на отлично сработали наши хакеры (видео 4). Вечером, правда, информационная диверсия врага произошла на телеканалах группы "Интер".
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«Если нужно, чтобы от Киева остались руины, но стояло наше знамя, то к этому нужно прийти» - россияне в конце первого года великой войны начали открыто говорить о своей настоящей тактике ведения войны (видео 6).
Латвийский депутат Рихардс Колс отправил представителей российской делегации на заседании ОБСЕ вслед за российским кораблем (видео 8).
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.