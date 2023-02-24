Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фото та відео та заінтригувала новим хітом.

Як виявилось, Анна записала новий трек із двома українськими артистами, але не змогла показати їх на фото. У той же час вона показала і фрагмент відео, в якому можна почути їхні голоси та дізнатися, хто це. Сама Аня з'явилася в кадрі в спокусливому образі – на ній незвичайне шкіряне вбрання чорного кольору з прозорими рукавами та хитромудрим поясом. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Ну, бачить Бог, я хотіла сьогодні показати вам, з ким в мене виходить ТРІО вже через день (24.02…), але фото треба затверджувати з усіма артистами, тому поки ловіть мене одну. Але по звуку на другому відео – все стає зрозумілим, здогадались? Назва нашого треку – "Шлях до перемоги", і вона дуже символічна, бо щодня ми долаємо цей шлях. І під звуки цієї пісні ми починаємо справжній шлях до перемоги – не словом, а ділом!".

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