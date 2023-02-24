Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото и видео и заинтриговала новым хитом.
Как оказалось, Анна записала новый трек с двумя украинскими артистами, но не смогла показать их на фото. В то же время она показала и фрагмент видео, в котором можно услышать их голоса и узнать, кто это. Сама Аня появилась в кадре в соблазнительном образе – на ней необычный кожаный наряд черного цвета с прозрачными рукавами и замысловатым поясом. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж.
В подписи к публикации Тринчер написала: "Ну, видит Бог, я хотела сегодня показать вам, с кем у меня выходит ТРИО уже через день (24.02…), но фото нужно утверждать со всеми артистами, поэтому пока ловите меня одну. Но по звуку на втором видео – все становится понятным, догадались? Название нашего трека – "Путь к победе", и оно очень символично, потому что каждый день мы преодолеваем этот путь. И под звуки этой песни мы начинаем настоящий путь к победе – не словом, а делом!".
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