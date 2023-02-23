Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры из своей поездки за границу, где встретилась с близкими.
Как оказалось, Соломия отправилась в Техас, а по дороге туда заскочила к своим близким в Польшу, где встретилась с крестником, впервые с начала полномасштабной войны. На снимках можно увидеть теплые мгновения встречи телеведущей и ее близких людей, она буквально зацеловала крестника и привезла ему необычный подарок.
В подписи к публикации Витвицкая написала: "По дороге в Техас заскочили в Ряшев и впервые за этот длинный февраль обняла крестника. Наконец до Северина доехал глобус на украинском, который он заказывал. @batiarka люблю и до новых встреч".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды:
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"Неееет! И что, и так даже тебя не увидела в том нашем Ряшеве?".
"Так близко была у меня, и я ничего не знал. Счастливого путешествия тебе".
"Вы крутые".
"Леся, вы восхитительны!".
"Класс".
"Соля, у вас очень красивый мальчик".
"Украина победит".
"Слава Украине".
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