Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет популярный ютуб-канал "Ходят слухи", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала милое фото рассказала о своем достижении.

Как видно, на новой фотографии Рамина запечатлена на улице, а за ее спиной видно офис компании Google. Перед камерой блогерша появилась в стильном образе – на ней широкие серые брюки и светлая футболка, поверх которой она накинула яркое пальто в оранжевых оттенках. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Эсхакзай написала: "Сегодня почти весь день провела в офисе Google. Общалась со своими менеджерами по развитию YouTube". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Сегодня как раз показывала сыну фото офиса Google и рассказывала, почему нужно хорошо учиться".

"Какая вы крутая. С восторгом наблюдаю за вашей работой".

"Рамина, Вы крутая".

"Желаю, чтобы у тебя все получилось, красавица".

"Класс. Это вероятно такой полезный опыт".

"Умница".

"Круто".

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