Популярная украинская певица Юлия Санина, которая является солисткой группы The Hardkiss и была судьей Национального отбора на Евровидение-2023, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милым фото и прокомментировала новость о том, что она станет ведущей Евровидения в Ливерпуле.

Отметим, ранее стало известно, что Юлия Санина станет одной из четырех ведущих гранд-финала Евровидения-2023. А украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет корреспондентом шоу, которое пройдет в Ливерпуле. В своем профиле в соцсети фронтвумен The Hardkiss рассказала, что для нее это большая честь, и большая ответственность, но она рассчитывает на поддержку своих фанатов.

"Для меня большая честь стать ведущей "Евровидения 2023". В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией. Мне в то же время волнующе, ответственно и радостно играть новую для себя роль. Но у меня есть вы – моя поддержка. И я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне", - прокомментировала Санина.

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