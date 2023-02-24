Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка багато років працювала в росії, а після початку війни повністю припинила діяльність там і заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала фрагмент нового кліпу на пісню "По-українськи" та викликала бурхливу реакцію в мережі.

Так, у короткому ролику можна побачити атмосферу нового кліпу Світлани – вона приміряла незвичайний образ із елементами та натяками на національний костюм. А поряд з нею шоу-балет у подібних вбраннях. При цьому в кадрі артиста пафосно жує яблуко, а потім зухвало його спльовує.

У підписі до публікації Лобода написала: "Вона не скорена, не зломлена. А тільки трішки втомлена і все…". У коментарях під цим відео розпочалася ціла буря – і колишні російські шанувальники зірки, і українські користувачі почали активно обговорювати її новий кліп:

"Це буде найкращий кліп 2023".

"Така патріотична Лобода стала".

"Це вочевидь не образ українки".

"Мерлін Менсон уже не той".

"О, Боги, що за треш".

"Безеш уже".

"Світлана вже не та! Шкода!".

"Як швидко перевзулися і переодяглися! Ну так, грошенят же треба заробити".

"Наче якийсь інший артист, переродилися прямо".

"Ну не можу я її тепер сприймати".

"Огидна поведінка! Жінка, що плюється, і веде себе нахабно – це не образ українки!".

"Що за стилісти робили вам цей образ? Це ганьба!"

"Пам'ятаємо, як танцювала на російських сценах, та гроші трясла!".

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