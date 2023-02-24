Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая много лет работала в россии, а после начала войны полностью прекратила деятельность там и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фрагмент нового клипа на песню "По-украински", и вызвала бурную реакцию в сети.

Так, в коротком ролике можно увидеть атмосферу нового клипа Светланы – она примерила необычный образ с элементами и намеками на национальный костюм. А рядом с ней шоу-балет в подобных нарядах. При этом в кадре артиста пафосно жует яблоко, а потом как-то дерзко его сплевывает.

В подписи к публикации Лобода написала: "Она непокоренная, несокрушимая. А только немного устала и все…". В комментариях под этим видео началась целая буря – и бывшие российские поклонники звезды, и украинские пользователи начали активно обсуждать ее новый клип:

"Это будет лучший клип 2023".

"Такая патриотичная Лобода стала".

"Это явно не образ украинки".

"Мерлин Мэнсон уже не тот".

"О, Боги, что за трэш".

"Бесишь уже".

"Света уже не та! Жаль!".

"Как быстро переобулись и переоделись! Ну да, деньжат же надо заработать".

"Как-будто какой-то другой артист, переродились прямо".

"Ну не могу я ее теперь воспринимать".

"Отвратительное поведение! Плюющаяся женщина и ведущая себя нагло – это не образ украинки!".

"Что за стилисты делали вам этот образ? Это позор!".

"Помним, как плясала на российских сценах, да гроши трясла!".

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